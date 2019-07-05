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пятница, 05 июля 2019 09:00

Россияне пожаловались на украинского футболиста в УЕФА и ФИФА за пост о "москальских мордах"

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Россияне пожаловались на украинского футболиста в УЕФА и ФИФА за пост о &quot;москальских мордах&quot;
Юрий Габовда избежит наказания от международных футбольных органов

Россиян довольно сильно достала ситуация с украинским полузащитником Юрием Габовды. Поэтому там решили даже пожаловаться в УЕФА и ФИФА на него.

Напомним, в Instagram украинского полузащитника венгерского клуба "Халадаш" Юрия Габовды был опубликован пост "Завтра играем против" Краснодара ". Как минимум одна москальская морда ляжет. Красная карточка коф. 1.01. Слава Украине!". Его команда должна была играть против российского "Краснодара-2" в пятницу, 5 июля.

Из-за этого сообщение российских СМИ поднялся скандал. А в комментариях под фотографиями Габовды и ему в сообщение начали приходить угрозы. Но не только самому игроку, но и его семье. Сам футболист заявил, что его страницу взломали, и он этого не делал.

Но на этом россияне не остановились. Они решили пожаловаться в УЕФА и ФИФА. Но получили короткий ответ - ничего не будет. Суть в том, что это товарищеский матч должен был состояться между командами. А поскольку он не проходит под эгидой УЕФА или ФИФА, то они не могут никак влиять на игроков. Максимум что игрока могут наказать - это в клубе. Пока там заявили, что Габовда не сыграет против "Краснодара".

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Юрий Габовда- воспитанник львовского футбола. Игра за "Карпаты", "Кривбасс", "Таврию", белорусские клубы. С 2017 года выступает в Венгрии.

https://24tv.ua
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Дата
05
июля

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