Россияне опять "отличились". Сборную ОКР заставили играть в масках на Олимпиаде

Сборная Олимпийского комитета России(ОКР) попала в скандал на Олимпиаде в Пекине.

Женская сборная Канады по хоккею отказывалась выходить на игру против команды ОКР, сообщает Sport.ua.

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Все потому, что россиянки перед игрой не сдали тесты на коронавирус.

Позже представители сборной Канады согласились участвовать в матче при условии, что обе команды будут играть в масках. Команда ОКР приняла предложение. Игра была задержана на один час.

Ранее в сборной ОКР была зафиксирована вспышка коронавируса.

Матч закончился разгромной победой Канады со счётом 6:1.

Автор: Gettyimages.com

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля. Столица Китая стала первым городом, который примет как летние, так и зимние Игры. Около 3 тысяч атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15 видах программы.