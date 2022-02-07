Россияне опять "отличились". Сборную ОКР заставили играть в масках на Олимпиаде

Сборная Олимпийского комитета России(ОКР) попала в скандал на Олимпиаде в Пекине.
Женская сборная Канады по хоккею отказывалась выходить на игру против команды ОКР, сообщает Sport.ua.
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Все потому, что россиянки перед игрой не сдали тесты на коронавирус.
Позже представители сборной Канады согласились участвовать в матче при условии, что обе команды будут играть в масках. Команда ОКР приняла предложение. Игра была задержана на один час.
Ранее в сборной ОКР была зафиксирована вспышка коронавируса.
Матч закончился разгромной победой Канады со счётом 6:1.
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