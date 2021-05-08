Россияне хотят, чтобы Зинченко привез им Кубок чемпионов

Зинченко вышел в финал Лиги чемпионов. Фото: Reuters

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что если "Манчестер Сити" выиграет Лигу чемпионов, то он попросит Александра Зинченко привезти кубок в Россию.

"Если "Манчестер Сити" выиграет Лигу чемпионов, то попросим Зинченко привезти трофей в Уфу. Было бы круто. Мы с ним созвонились после игры (ответный матч с "ПСЖ" – прим.), поздравили друг друга. Горжусь, что работали вместе. Пожелал ему выиграть в финале, будем болеть за него. Он же пожелал "Уфе" сохранить прописку в РПЛ, переживает за нас", – сказал Газизов.

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Александр Зинченко выступал за "Уфу" с 2014 по 2016 год, после чего перешел в "Манчестер Сити". Его теперешняя команда вышла в финал Лиги чемпионов, где сыграет с "Челси". Зинченко является воспитанником "Шахтера".