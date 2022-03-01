Россиян и белорусов отстранили от всех международных соревнований по фигурному катанию

 
Ексклюзивы
1/5
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Просмотров: 1224
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
Просмотров: 12924
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
Просмотров: 12844
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Просмотров: 3384
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 17397
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 105385
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 7479
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 4275
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 6453
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 837
Фото
Все фото
6
5
8
7
6
Усик, Зантарая, Ломаченко. Кто из спортсменов взял в руки оружие, чтобы защищать Украину
Усик, Зантарая, Ломаченко. Кто из спортсменов взял в руки оружие, чтобы защищать Украину
&quot;Stop war&quot; - европейские футбольные клубы поддерживают Украину
"Stop war" - европейские футбольные клубы поддерживают Украину
&quot;Мамкин историк&quot; - как украинские спортсмены отреагировали на заявления Путина и агрессию России
"Мамкин историк" - как украинские спортсмены отреагировали на заявления Путина и агрессию России
Роскошная блондинка, любящая велоезду. Кто такая трехкратная чемпионка Пекина-2022 Схаутен
Роскошная блондинка, любящая велоезду. Кто такая трехкратная чемпионка Пекина-2022 Схаутен
Олимпийские игры в Пекине официально закрыты: как это было
Олимпийские игры в Пекине официально закрыты: как это было
Видео
Все видео
Украинские фехтовальщики в знак протеста отказались соревноваться с россиянами
Украинские фехтовальщики в знак протеста отказались соревноваться с россиянами
Капитанская повязка и безумная поддержка. Фанаты "Бенфики" довели Яремчука до слёз
Капитанская повязка и безумная поддержка. Фанаты "Бенфики" довели Яремчука до слёз
"Это наша земля. Мы здесь дома и не мы к вам пришли" - Усик
"Это наша земля. Мы здесь дома и не мы к вам пришли" - Усик
Странное решение рефери. Боксер Постол потерпел второе поражение подряд
Странное решение рефери. Боксер Постол потерпел второе поражение подряд
Владельцы "Динамо" братья Суркисы покинули Киев
Владельцы "Динамо" братья Суркисы покинули Киев
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 16326
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 10008
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 6183
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 999
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 3024
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
01 марта 2022
Просмотров: 45
Іван Михайлович
Чомусь він з'явився мені на горищі. На горищі дідової сільської хати, в сутінках, що пахли пилом і сухими качанами. Ні, я й раніше чув це ім'я, й ...
вторник, 01 марта 2022 11:20

Россиян и белорусов отстранили от всех международных соревнований по фигурному катанию

  Комментировать
Россиян и белорусов отстранили от всех международных соревнований по фигурному катанию
Россияне и белорусы остались без фигурного катания. Фото: Gettyimages. com

Международный союз конькобежцев (ISU) решил отстранить фигуристов, представляющих Россию и Беларусь, от проходящих под его эгидой соревнований.

Россияне и белорусы не смогут участвовать во всех международных соревнованиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полная футбольная изоляция. УЕФА и ФИФА исключили сборную России и российские клубы из всех соревнований

"Совет ISU снова заявляет о своей солидарности со всеми, кого затронул конфликт в Украине, и наши мнения обращены ко всему украинскому народу и стране... Совет оценит возможности оперативной гуманитарной помощи украинским членам ISU.

Совет ISU внимательно изучил заявление МОК от 28 февраля 2022 г., а также обращения, полученные от членов ISU и других лиц, призывающих запретить участие фигуристов и официальных лиц из России и Беларуси в мероприятиях ISU и других международных соревнованиях по фигурному катанию.

Следуя рекомендациям МОК, с целью защиты честности соревнований по фигурному катанию и безопасности всех участников международных турниров совет ISU согласился тем, что к дальнейшему сообщению никакие фигуристы из России и Беларуси не могут быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях по фигурному катанию, включая чемпионаты. "ISU", - говорится в сообщении организации.

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

"Манчестер Юнайтед" приостановил партнерство с российской авиакомпанией "Аэрофлот".

Немецкий футбольный клуб "Шальке" заявил, что уберет логотип "Газпрома" из своих футболок.

Формула-1 упразднила предстоящую гонку в России, заявив, что "невозможно провести Гран-при России при нынешних обстоятельствах".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россиян и белорусов отстранили от всех международных соревнований по фигурному катанию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло&quot; - оккупантов поймали на Харьковщине
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
4
 7 Просмотров: 71130
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
 Просмотров: 57334
На Киев движутся опасные террористы - МВД
На Киев движутся опасные террористы - МВД 2 Просмотров: 44698
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
 1 Просмотров: 40954
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
7
 Просмотров: 38847
Спорт
Оккупанты без баскетбола. Евролига выгнала три российских клуба
Оккупанты без баскетбола. Евролига выгнала три российских клуба Просмотров: 351
"Краковия" поддержала Украину. Коноплянка провалил дебют за новый клуб
"Краковия" поддержала Украину. Коноплянка провалил дебют за новый клуб Просмотров: 585
Форвард "Шахтера" убежал из Украины, но перечислил украинской армии 1.6 млн
Форвард "Шахтера" убежал из Украины, но перечислил украинской армии 1.6 млн Просмотров: 1161
Путина лишили черного пояса по тхэквондо
Путина лишили черного пояса по тхэквондо Просмотров: 774
Свитолина отказалась играть против россиянок и белорусок
Свитолина отказалась играть против россиянок и белорусок Просмотров: 612
Больше всего комментируют
10
Путин направил в Киев 400 "вагнеровцев" для ликвидации Зеленского - The Times
7
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
2
На Киев движутся опасные террористы - МВД
2
"Враг не заставит сдать Киев и пойдет в известном направлении" - Резников и Зеленский
2
Данилко посоветовал Путину застрелиться
Голосов: 603
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть