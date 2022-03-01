Россиян и белорусов отстранили от всех международных соревнований по фигурному катанию

Россияне и белорусы остались без фигурного катания. Фото: Gettyimages. com

Международный союз конькобежцев (ISU) решил отстранить фигуристов, представляющих Россию и Беларусь, от проходящих под его эгидой соревнований.

Россияне и белорусы не смогут участвовать во всех международных соревнованиях.

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"Совет ISU снова заявляет о своей солидарности со всеми, кого затронул конфликт в Украине, и наши мнения обращены ко всему украинскому народу и стране... Совет оценит возможности оперативной гуманитарной помощи украинским членам ISU.

Совет ISU внимательно изучил заявление МОК от 28 февраля 2022 г., а также обращения, полученные от членов ISU и других лиц, призывающих запретить участие фигуристов и официальных лиц из России и Беларуси в мероприятиях ISU и других международных соревнованиях по фигурному катанию.

Следуя рекомендациям МОК, с целью защиты честности соревнований по фигурному катанию и безопасности всех участников международных турниров совет ISU согласился тем, что к дальнейшему сообщению никакие фигуристы из России и Беларуси не могут быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях по фигурному катанию, включая чемпионаты. "ISU", - говорится в сообщении организации.

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. "Манчестер Юнайтед" приостановил партнерство с российской авиакомпанией "Аэрофлот". Немецкий футбольный клуб "Шальке" заявил, что уберет логотип "Газпрома" из своих футболок. Формула-1 упразднила предстоящую гонку в России, заявив, что "невозможно провести Гран-при России при нынешних обстоятельствах".