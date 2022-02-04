Россия получит двойные премиальные за победу над Украиной

Сборная Украины сенсационно вышла в полуфинал. Фото: УАФ

Игроки сборной России по футзалу получат двойные премиальные в случае победы над национальной командой Украины в полуфинале Евро-2022.

Первоначально планировалось, что каждый футзалист сборной России получит €5,8 тыс. за бронзовую медаль первенства, €8,7 тыс. за серебряную и €11,6 тыс. за золотую, сообщает канал "Инсайды от Карпа".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Матч Украина - Россия покажут в центре Киева на большом экране

Теперь планируется, что каждый игрок сборной России получит по €17,5 тыс. если российская команда обыграет Украину и выйдет в финал Евро-2022.

Поединок 1/2 финала чемпионата Европы по футзалу Украина-Россия состоится в пятницу, 4 февраля, в 18:00. Отчет об игре читайте на нашем сайте. В четвертьфинале украинцы победили Казахстан – 5:3. В другом полуфинале сыграют Португалия и Испания.