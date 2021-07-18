Россия показала доисторическую игру — чешский тренер

Россию громили Бельгия и Дания. Фото: Фото: Reuters

Президент союза футбольных тренеров Чехии Вернер Личка высказался о командах, провалившихся на чемпионате Европы — 2020.

"Без базовых принципов игры невозможно надеяться на успех. Это в первую очередь умение начать атаку от своих ворот под давлением. Если не можешь сделать это, то лучше вообще не ехать на такие турниры. Затем — перевод мяча в атаку. Правильная реакция на потерю и отбор мяча. Правильное расположение игроков в высоком, среднем и низком блоках", — цитирует Личку iSport.cz.

"Кто на Евро не выполнил базовые принципы и показал доисторическую игру? Турция и Россия. Вторые удивили меня сильнее, потому что после чемпионата мира я думал, что они на подъёме. У них определённо больший потенциал, чем то, что они показали на Евро. Я понимаю, почему Северная Македония не играет высоко, но что мешает России? Команда позорно действовала в матче с Данией. Внезапно оказалось, что их игры недостаточно, особенно в обороне и при потере мяча. Но ещё оказалось, что в современный футбол могут играть не только большие державы. Конечно, деньги важны, но даже маленькие страны — Швейцария, Дания, Австрия — могут соответствовать высочайшим стандартам".

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Сборная Турции проиграла все три матча группового турнира Евро и заняла последнее место. Сборная России проиграла два матча из трех и тоже заняла последнее место в своей группе. После турнира россияне уволили своего тренера Станислава Черчесова.