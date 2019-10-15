Россия играла на чемпионате мира, а Украина – нет. То кто сильнее"? – Юран

Юран когода-то играл за киевское "Динамо", а потом перебежал в Россию

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран прокомментировал слова форварда сборной Украины Романа Яремчука после победы над сборной Португалии в квалификации Евро-2020.

Об этом пишет "Трибуна".

"Во-первых, высказывание Яремчука недопустимо. Во-вторых, пусть говорит за свою сборную, а не за Россию. Это неправильно — рассказывать, кого обыграла другая сборная, футболист должен играть в футбол.

А такие футболисты называются футболистиками. Игрок говорит о том, как он сыграл, сколько забил, о перспективах своей сборной, а футболистик же начинает рассказывать о других сборных, других игроках. Возможно, кто-то попросил Яремчука вспомнить о России в таком плане.

Какая сборная сильнее на текущий момент? Давайте вспомним, участвовала ли вообще Украина на чемпионате мира в 2018 году? Вот и весь ответ. Нужно быть повнимательнее с высказываниями, может, он просто забыл, что сборная Украины не участвовала на чемпионате мира.

Говоря об украинских игроках, выступающих в топ-клубах, можно вспомнить только Зинченко. И то это благодаря больше российскому чемпионату. Его взяли в "Уфу", а потом уже он поехал дальше", — сказал Юран.

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Сборная России принимала участие в ЧМ-2018, потому что была страной-хозяйкой.