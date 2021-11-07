Российскому клубу угрожает техническое поражение в Лиге Европы

Россияне должны были играть вдесятером. Фото: "Чемпионат"

Пресс-служба турецкого "Галатасарая" сообщила о подаче протеста на результат матча 4-го тура Лиги Европы с российским "Локомотивом". Встреча команд закончилась со счётом 1:1.

"Галатасарай" ссылается на то, что во время матча защитнику "Локомотива" Дмитрию Живоглядову были показаны две жёлтые карточки. Несмотря на это, арбитр встречи не удалил россиянина.

"Наш клуб подал в УЕФА юридическое заявление. Мы требуем присудить нам победу из-за нарушения правил во время матча с "Локомотивом". Или же мы требуем произвести переигровку матча, если наш запрос будет отклонён", — говорится в "Twitter" "Галатасарая".

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"Локомотив" набрал два очка и занимает четвёртое место в группе E. "Галатасарай" (8) возглавляет турнирную таблицу.