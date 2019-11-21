Российского футболиста уже неделю ищут в Турции

Заур Садаев не выходит на связь уже неделю. Фото: из открытых источников

Российский футболист Заур Садаев исчез в Турцию. Местонаходжения российского футболиста выступающий за "Анкарагюджю", неизвестно.

Российский нападающий не вернулся в расположение клуба после перерыва на мачте сборных.

30-летний футболист не выходит на связь с клубом и не отвечает на телефонные звонки уже больше недели, заявил главный тренер турецкой команды Мустафа Каплин сообщает "Обозреватель"

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Садаев перешел в "Анкарагюджю" в феврале этого года на правах аренды, а летом подписал с командой постоянную соглашение. В России форвард известен благодаря выступлениям за грозненский "Ахмат", в составе которого он провел более 100 поединков.