Российский тренер вспомнил, как осчастливил Виктора Ющенко

Юрий Семин выводил "Динамо" в полуфинал Кубка УЕФА. Фото Reuters

Бывший главный тренер "Динамо" россиянин Юрий Семин рассказал о работе в киевском клубе и об отношениях с президентами Украины и Франции.

"Самое важное в период работы в "Динамо" – это когда мы дважды обыграли "Спартак" в квалификации Лиги чемпионов. Тогда в раздевалку пришел президент Украины Виктор Ющенко. Как он был рад! По-моему, он никогда раньше на футбол не приходил".

"В тот период мы обыгрывали "ПСЖ", а на выезде тогдашний президент Франции Николя Саркози пожал мне руку. Мы обыграли "Манчестер Сити", у нас были победы на "Валенсией" и "Порту". Этот этап был замечательным. Я очень многому научился, благодарен тому времени".

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Юрий Семин тренировал "Динамо" дважды: с 2008 по 2009 год и с 2010 по 2012. В 2008 году в отборе к Лиге чемпионов он дважды обыграл "Спартак" по 4:1.