Российский тренер унизил украинского футболиста при всей команде

Леонид Слуцкий возглавил "Рубин" в конце 2019 года. Фото: из открытых источников

Тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий провел тренировочный день с микрофоном. Российский специалист не привык сдерживаться, оценивая работу своих подопечных на тренировке.

Особенно досталось украинскому легионеру "Рубина" Олегу Данченко, пишет "Футбол 24"

Большинство действий игроков он комментировал кратко: "катастрофа". Однако для украинца он придумал несколько отдельных оборотов: "Данченко - так себе, как и во всем остальном" или "Ну-ну-ну-ну-ну, что за украинская техника, точнее - ее отсутствие?"

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Олег Данченко подписал контракт с "Рубином" в июне 2019 года. Украинец успел провести 16 матчей за клуб из Татарстана в первой половине текущей кампании.