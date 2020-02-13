Российский тренер признался, что получил самый дорогой подарок в жизни от Суркиса

Юрий Семин выигрывал с "Динамо" чемпионат Украины. Фото: из открытых источников

Российский тренер Юрий Семин рассказал, что получил дорогой подарок в жизни от президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса.

"Я ношу разные часы. Сорок экземпляров у меня нет, потому что не вижу смысла. Но многие очень - есть подарочные. На каждый день рождения в киевском" Динамо "мне дарил дорогие часы Суркис.

Rolex? Другие, разные. Причем очень дорогие. В Украине ранее был такой, можно сказать, какой-то внутренний зов у ​​всех - друг другу дарить на день рождения часы. Довольно дорогие часы получил от братьев Суркисов.

Самый дорогой подарок в жизни? Ну вот, наверное, часы дорогой. Наверное, под сто тысяч долларов ", - сказал Семин в эфире" YouTube-канала Nobel ".

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Юрий Семин дважды возглавлял "Динамо" в сезонах 2007-2009 и 2010-2012. Сейчас возглавляет российский "Локомотив".