Российский клуб подписал Ленина

Маркс Ленин не похож на класиков марксизма. Фото "Акрон"

Футбольный клуб "Акрон" из Тольятти подписал контракт с 20-летним бразильским полузащитником по имени Маркс Ленин Дос Сантос Гонсалвес.

Хавбек перешёл в "Акрон" в качестве свободного агента и подписал контракт на три года. Сообщает "Чемпионат".

Днями футболист присоединился к команде.

"Что касается встречи Ленина в команде, чуть-чуть потравили, конечно, по поводу имени, – рассказывает главный тренер команды Игорь Пикущак. – Называют либо Маркс, либо Ленин. Свозим ли нашего Ленина в Ульяновск? Он только три дня с нами. Но свозим обязательно!" — сказал Пикущак.

Маркс Ленин Дос Сантос Гонсалвес подписал свой первый профессиональный контракт в 2017 году с родным клубом из Рио-де-Жанейро — "Фламенго". На протяжении трёх сезонов 20-летний полузащитник выступал за молодёжную команду "стервятников". Атакующий хавбек привлекался к матчам за сборную Бразилии для игроков не старше 15 лет.

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"Акрон" занимает 19 место в первой российской лиге – ФНЛ