Российский клуб отказался от игрока "Динамо"

клуб. Фото: ФК "Динамо" Киев

Российский "Арсенал" вернул киевском "Динамо" Мухаммеда Кадири.

Клуб из Тулы не захотел продлевать аренду ганского опорного полузащитника, сообщает "Спорт-Экспресс"

Российский клуб использовал опцию в соглашении, которая позволила прервать аренду зимой. Хотя аренда Кадири было рассчитано до конца сезона 2020/21.

С приходом Мирчи Луческу на пост тренера Кадири был отправлен в отставку. За предыдущего тренера киевлян Алексея Михайличенко игрок имел стабильную игровую практику в 1-й команде.

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Мухаммед Кадири провел в чемпионате России 13 матчей, в которых забил 2 мяча.