Российский клуб опозорился в Лиге чемпионов

Даниэл Поденше стал автором дубля в ворота российской команды

21 августа, состоялись первые матчи 4 раунда Лиги чемпионов.

"Олимпиакос" в Греции разгромил "Краснодар". Хозяева поля вышли вперед на 30-й минуте матча после точного удара Мигеля Герреро. Во втором тайме увеличил преимущество греков Лазар Ранджеловича, оформив дубль в течение 7 минут. Окончательный счет встречи установил Даниэл Поденше.

"Олимпиакос" (Греция) — "Краснодар" (Россия) 4:0

Голы: Герреро, 30, Ранджелович, 78, 85, Поденше, 89

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Ответный матч состоится в России в следующую среду