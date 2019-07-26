Российский клуб опозорился в дебютном матче Лиги Европы

 
Ексклюзивы
1/5
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 369
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 477
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3573
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5500
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 819
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3447
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 927
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1864
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1908
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6507
Фото
Все фото
11
5
4
16
3
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Англия впервые стала чемпионом мира по крикету
Англия впервые стала чемпионом мира по крикету
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Видео
Все видео
После боя умер аргентинский боксер
После боя умер аргентинский боксер
На звезду "Арсенала" напали с ножом в центре Лондона
На звезду "Арсенала" напали с ножом в центре Лондона
В первом матче Скрипника "Заря" одержала победу в квалификации Лиги Европы
В первом матче Скрипника "Заря" одержала победу в квалификации Лиги Европы
Звездный новичок "Ювентуса" забил в свои ворота
Звездный новичок "Ювентуса" забил в свои ворота
Роналду напал на полицейского в Китае
Роналду напал на полицейского в Китае
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3573
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 936
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2475
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1152
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
25 июля 2019
Просмотров: 486
Лопуцьки
Дорога вздовж каналу з обох боків густо поросла травою й усяким бур'яном. Проходжу тією дорогою двічі на день — вранці й увечері, коли росяно, ...
пятница, 26 июля 2019 12:00

Российский клуб опозорился в дебютном матче Лиги Европы

  Комментировать
Российский клуб опозорился в дебютном матче Лиги Европы
Воспитанник "Динамо" Петров помог "Нефчи" одержать победу в Туле

Российский клуб "Арсенал" Тула опозорился в квалификации Лиги Европы.

Футбольный клуб "Арсенал" из Тулы, уступив в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы бакинском "Нефчи" - 0:1, стал первой российской командой, которая проиграла азербайджанцам в еврокубках.

В составе "Нефчи" весь матч отыграл украинский защитник Кирилл Петров

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В первом матче Скрипника "Заря" одержала победу в квалификации Лиги Европы

Для "Арсенала" этот матч стал дебютным в еврокубках. Клуб занял 6-е место в чемпионате России-2018/2019 и получил право начать выступление в Лиге Европы, где сразу же потерпел унизительное поражение на глазах болельщиков.

https://www.obozrevatel.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российский клуб опозорился в дебютном матче Лиги Европы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Украинский самолет побил 20 мировых рекордов

В Румынии приняли антиукраинской закон

Ехали полгода - завершилась кругосветная автомобильная гонка

Самое читаемое
&quot;Не было страниц в соцсетях&quot; - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
"Не было страниц в соцсетях" - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
5
 Просмотров: 41900
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
7
 Просмотров: 29801
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад Просмотров: 21510
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень Просмотров: 20242
В России задержали корабль с украинским экипажем
В России задержали корабль с украинским экипажем Просмотров: 19568
Спорт
Как сыграли потенциальные соперники украинских клубов в Лиге Европы
Как сыграли потенциальные соперники украинских клубов в Лиге Европы
 Просмотров: 90
После боя умер аргентинский боксер
После боя умер аргентинский боксер
 Просмотров: 360
На звезду "Арсенала" напали с ножом в центре Лондона
На звезду "Арсенала" напали с ножом в центре Лондона
 Просмотров: 270
"Ювентус" отказался продавать футболиста в российский клуб
"Ювентус" отказался продавать футболиста в российский клуб Просмотров: 252
"Реал" официально отдал своего игрока в английский гранд
"Реал" официально отдал своего игрока в английский гранд Просмотров: 216
Больше всего комментируют
6
"Стреляй в меня. Слабо?" - Сюмар ответила на заявление "азовца"
4
"Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видео
3
Ученые сделали заявление о туринской плащанице
3
На автомобиль Порошенко напали возле ГБР
3
Каменских, Монатик и Дорофеева: украинские звезды показали, как развлекались на российском фестивале "Жара"
Голосов: 1288
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua