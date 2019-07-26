Российский клуб опозорился в дебютном матче Лиги Европы

Воспитанник "Динамо" Петров помог "Нефчи" одержать победу в Туле

Российский клуб "Арсенал" Тула опозорился в квалификации Лиги Европы.

Футбольный клуб "Арсенал" из Тулы, уступив в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы бакинском "Нефчи" - 0:1, стал первой российской командой, которая проиграла азербайджанцам в еврокубках.

В составе "Нефчи" весь матч отыграл украинский защитник Кирилл Петров

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Для "Арсенала" этот матч стал дебютным в еврокубках. Клуб занял 6-е место в чемпионате России-2018/2019 и получил право начать выступление в Лиге Европы, где сразу же потерпел унизительное поражение на глазах болельщиков.