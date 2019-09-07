Российский хоккеист не боится Путина после скандального интервью

Панарин не боится за свое будущее

Звездный форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин рассказал о том, как изменилась его жизнь после резонансного интервью о политике, в котором он открыто критиковал власти РФ и негативно оценивал ситуацию в стране. Спортсмен не исключил, что после завершения карьеры останется жить в США.

Об этом пишет uainfo.org

Панарин заявлял, что президент РФ Владимир Путин засиделся во власти, а в стране, за исключением двух столиц, за почти 20 лет его правления не произошло существенных изменений.

"Люди подходят на улицах, благодарят. Выражают респект. 95 процентов писем и комментариев положительные. Иногда читаю их, и на глаза наворачиваются слезы. Что я могу сказать об остальных пяти процентах – люди просто заблуждаются. Знакомые хоккеисты мне также звонили, писали благодарственные письма, выражали уважение. На улицах меня сейчас про хоккей вообще никто не спрашивает. Просто говорят: "Ты красава", – сообщил Артемий газете "Спорт-Экспресс".

По словам хоккеиста, он не собирается становиться политической фигурой, а просто рад возможности выразить свое мнение. Атлет и ранее подчеркивал, что очень любит Россию и никем не ангажирован. После 81-миллионного контракта с "Нью-Йорк Рейнджерс" у него "есть деньги и все нормально".

"У меня нет какой-то определенной цели. Но я очень благодарен судьбе, что могу высказать свое мнение. Не потому, что я какой-то крутой. Но жизнь так сложилась, что следующие семь лет я играю в Америке, у меня хорошая зарплата. Я не вынужден молчать, так как у меня нет зависимости от системы. И я не понимаю, это же полный бред, почему у людей даже возникают вопросы: "не боишься ли ты?", "что теперь будет?". А что должно быть? Но многие сами все знают и понимают", - добавил хоккеист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "На скорости жил, на скорости умер". Погиб Валерий Харламов

В минувшем сезоне Панарин сыграл за "Рейнджерс" 79 матчей, забросил 28 шайб и сделал 59 голевых передач.