Российский футболист отказывается переходить в клуб Шевченко

Алексей Миранчук. Фото: atalanta.it

Футбольный клуб "Дженоа", который совсем недавно возглавил бывший наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко, изо всех сил пытается усилиться и исправить положение в турнирной таблице.

Напомним, что новая команда Шевченко находится в зоне вылета итальянской Серии A, а перед украинским тренером стоит задача сохранить прописку в высшем дивизионе.

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"Дженоа", получивший новых владельцев, этой зимой очень активен на трансферном рынке. В клуб сватают российского футболиста "Аталанты" Алексея Миранчука.

Однако, как сообщает итальянский футбольный инсайдер Фабрицио Романо, в этом трансфере не все так просто.

Несмотря на то, что "Аталанта" не рассчитывает на игрока, сам футболист отказывается уходить в аренду в другой клуб.

"Пока нет согласования со стороны игрока", - отмечается в сообщении.

Алексей Миранчук играет за "Аталанту" с 2020 года, но не имеет стабильного места в составе.