Российский боксер при смерти после неудачного поединка

Дадашев побывал в нокдауне в 11 раунде

Российский боксер Максим Дадашев (13-1) госпитализирован в тяжелом состоянии после боя в США против пуэрториканца Субриэля Матиаса (14-0).

Поединок проходил в Оксон-Хилле. После завершения 11 раунда команда Дадашева приняла решение остановить бой. Об этом пишет "Трибуна"

После поединка российскому спортсмену стало плохо и он потерял сознание.

Дадашев был госпитализирован, в больнице ему диагностировали тяжелый отек мозга. Врачи проводят боксеру трепанацию черепа.

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Большинство своих боев Дадашев выигрывал нокаутом.