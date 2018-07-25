Российских спортсменов обвинили в попытке изнасилования

Финские спортсменки заявили о домогательствах со стороны россиян. Фото: Eurosport

Финская делегация на Европейских университетских играх заявила, что российские спортсмены совершили сексуальные домогательства и попытку изнасилования относительно финских волейболисток.

"Тренер российской команды подошел к финке и схватил сзади. Ей удалось вырваться. Местная охрана не вмешивалась, хотя наши спортсмены обращались за помощью. Позже российский спортсмен подошел к финской девушке, и ситуация была угрожающей. Финская сторона вызвала полицию, но полицейские не нашли состава преступления", - цитирует представителя делегации Финляндии Марку Рантахалвари Yle.

Европейская ассоциация университетского спорта потребовала от Финляндии доказательств инцидента, указав, что финские девушки в тот вечер находились в состоянии алкогольного опьянения после отдыха в ночном клубе. Организаторы отказались накладывать санкции на российскую делегацию.

"Ассоциация студенческого спорта Финляндии абсолютно поражена этой ситуацией. То, как Европейская ассоциация университетского спорта отнеслась к сексуальным домогательствам и попытке изнасилования, неприемлемо в современном мире", - говорится на сайте ассоциации, передает Eurosport.

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Европейские университетские игры проходят в Коимбре (Португалия) с 15 по 28 июля.