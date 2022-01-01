Российских хоккеиств сняли с самолета. Они напились у курили в салоне

Россияне снова отличились в Канаде. Фото: iihf.com

Хоккеистов молодежной сборной России сняли с рейса самолета в Канаде за пьянство и курение. Вместе с ними ни за что пострадали хоккеисты сборной Чехии.

Менеджер сборной Чехии Отакар Черны прокомментировал ситуацию со снятием игроков команды с рейса из Калгари (Канада) во Франкфурт-на-Майне (Германия). Ранее сообщалось, что игроков молодёжных сборных России и Чехии сняли с рейса из-за отказа надеть маски, а также из-за употребления алкоголя и курения.

"Ситуация получилась странной. Мы прибыли в аэропорт за три часа до вылета. Наши хоккеисты пошли покупать сувениры. Мы видели россиян, которые были в баре. Я предупредил наших ребят, чтобы они держали социальную дистанцию и не снимали маски.

Когда мы сели в самолёт, заметили, что некоторые россияне не соблюдали санитарные правила. Вероятно, свою роль сыграл алкоголь. А один из членов сборной России даже курил в "рукаве" перед посадкой в самолёт.

Некоторые пассажиры пожаловались на поведение россиян. В итоге экипаж всех нас вывел. Чешские толстовки такие же, как российские. Там только разные надписи. И фактически по этой причине нам сказали, что мы не можем больше сесть в самолёт", — цитирует менеджера isport.blesk.cz.

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Первой о том, что российских хоккеистов сняли с рейса написала шведская журналистка. Ранее молодежный чемпионат мира отменили из-за вспышки коронавируса.