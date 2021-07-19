Российских гребцов исключен из Олимпийских игр

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Всемирная академия академической гребле получила решение Федерации гребли России отозвать мужскую парную четверку с олимпийской регаты. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации гребного спорта.

Федерация гребли России исключила из списка участников Олимпийских игр в Токио Никиту Моргачева и Павла Сорина, которые входили в первоначальную заявку, через положительные допинг-пробы спортсменов. Также в состав четверки парной были включены Артем Косов и Николай Пименов. Вместо Моргачева и Сорина были заявлены Александр Матвеев и Никита Еськин.

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Примечательно, что ранее в допинг-пробах Никиты Моргачьова и Павла Сорина был обнаружен мельдоний, который является запрещенным веществом.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Украину на Олимпиаде в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости.