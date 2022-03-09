Российские оккупанты обстреляли дом Усика возле Киева

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Дом семьи украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика в Ворзеле обстреляли оккупанты.

Жена Усика Екатерина сообщила о значительных разрушениях дома в пригороде Киева.

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"Если кто откликнется с моей улицы Леси Украинки, где стоял мой дом. С 4 марта я не могу никому дозвониться. Очень переживаю за соседей. Там было очень много людей. Сейчас тихо, и я переживаю, живы ли они.

Последние сообщения с фотографиями были страшными. Кадыровцы обстреляли все дома, в том числе и мой. Если появится информация, напишите мне. Я верю, что все они живы", – написала Екатерина Усик в Instagram.

После нападения России Усик ушел в территориальную оборону Киева. В последнем поединке украинец победил британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе. В первой половине 2022 года боксеры должны провести реванш.