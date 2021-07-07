Российские гребцы погорели на допинге накануне Олимпиады

Сорин побеждал на чемпионате Европы в 2015 году. Фото: Instagram row60psk

Российские гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин попались на употреблении допинга. Об этом сообщает Тelegram-канал Baza.

По информации источника, в допинг-пробах А обоих спортсменов был обнаружен мельдоний. Анализ крови брали у гребцов 17 июня во время тренировочных сборов в Греции, а 1 июля допинг-пробы А были вскрыты и обнаружили мельдоний. Моргачев и Сорин входили в состав олимпийской сборной России на ближайшие Игры в Токио. Спортсмены не смогли указать, как в их кровь попал допинг, однако предполагают, что такое могло произойти в результате приема неких пищевых добавок, которые строго были согласованы с тренерским штабом.

Обоих спортсменов уже убрали из состава сборной РФ, хотя допинг-проба Б будет вскрыта только 8 июля.

Никита Моргачев и Павел Сорин являются чемпионами Европы в академической гребле 2007-го и 2015 года соответственно.

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По решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне, российские спортсмены из-за допинга в течении двух лет не смогут выступать под своим флагом на крупных турнирах - Олимпиадах и чемпионатах мира. Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.