Российские гребцы погорели на допинге накануне Олимпиады

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Просмотров: 117
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Просмотров: 126
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Просмотров: 333
Вспышка Covid-19 может начаться раньше осени. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 может начаться раньше осени. Назвали сроки
Просмотров: 333
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Просмотров: 981
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
10 Просмотров: 981
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Просмотров: 2466
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
1 Просмотров: 1764
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 441
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
Просмотров: 684
Фото
Все фото
3
10
11
9
3
Ярмоленко после Евро повез жену в Черногорию
Ярмоленко после Евро повез жену в Черногорию
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
&quot;Напьемся с горя&quot; - как в Киеве &quot;зажигала&quot; фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
&quot;Есть чему поучиться у детей&quot; - Зеленский обратился к футболистам
"Есть чему поучиться у детей" - Зеленский обратился к футболистам
Видео
Все видео
Как Дания победила Англию
Как Дания победила Англию
Почему Италия стала финалистом Евро
Почему Италия стала финалистом Евро
Тайсон Фьюри обвинил Кличко в мошенничестве во время боя
Тайсон Фьюри обвинил Кличко в мошенничестве во время боя
"Динамо" и "Шахтер" одержали победы на сборах
"Динамо" и "Шахтер" одержали победы на сборах
Как Испания разгромила Италию в финале Евро
Как Испания разгромила Италию в финале Евро
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 441
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2421
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 234
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1116
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2466
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
07 июля 2021
Просмотров: 9
Краще не ризикувати
– Дай п'ять. Молодець! – пустує подруга з моєю 5-річною донькою біля вуличного батута. Мала перекидається у стрибку й ляскає рукою ...
среда, 07 июля 2021 15:51

Российские гребцы погорели на допинге накануне Олимпиады

  Комментировать
Российские гребцы погорели на допинге накануне Олимпиады
Сорин побеждал на чемпионате Европы в 2015 году. Фото: Instagram row60psk

Российские гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин попались на употреблении допинга. Об этом сообщает Тelegram-канал Baza.

По информации источника, в допинг-пробах А обоих спортсменов был обнаружен мельдоний. Анализ крови брали у гребцов 17 июня во время тренировочных сборов в Греции, а 1 июля допинг-пробы А были вскрыты и обнаружили мельдоний. Моргачев и Сорин входили в состав олимпийской сборной России на ближайшие Игры в Токио. Спортсмены не смогли указать, как в их кровь попал допинг, однако предполагают, что такое могло произойти в результате приема неких пищевых добавок, которые строго были согласованы с тренерским штабом.

Обоих спортсменов уже убрали из состава сборной РФ, хотя допинг-проба Б будет вскрыта только 8 июля.

Никита Моргачев и Павел Сорин являются чемпионами Европы в академической гребле 2007-го и 2015 года соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Никаких "Катюш". Спортивный арбитражный суд запретил исполнять российскую песню

По решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне, российские спортсмены из-за допинга в течении двух лет не смогут выступать под своим флагом на крупных турнирах - Олимпиадах и чемпионатах мира. Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российские гребцы погорели на допинге накануне Олимпиады». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
июля

Как Дания победила Англию

Самое читаемое
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
4
 Просмотров: 39015
&quot;Не мова, а блевота какая-то&quot;, - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
 4 Просмотров: 7434
Церковный праздник 6 июля. Кому молиться, чтобы вылечить болезни
Церковный праздник 6 июля. Кому молиться, чтобы вылечить болезни Просмотров: 5895
Зеленский сказал украинцам: &quot;Я вам ничего не должен&quot;
Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"
 2 Просмотров: 5229
Чем кормят больных в больницах: жуткие фото
Чем кормят больных в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 4554
Спорт
Решение сборной по пляжному футболу не ехать на чемпионат в Москву было сложное, но правильное - Ольшанецкий
Решение сборной по пляжному футболу не ехать на чемпионат в Москву было сложное, но правильное - Ольшанецкий Просмотров: 18
Британский журналист сравнил сборные Украины и России
Британский журналист сравнил сборные Украины и России Просмотров: 549
Украинская легкоатлетка выиграла соревнования в Венгрии
Украинская легкоатлетка выиграла соревнования в Венгрии Просмотров: 99
Украина предлагает Литве совместно провести Евробаскет
Украина предлагает Литве совместно провести Евробаскет Просмотров: 63
Мы будем бороться за инициативу – тренер Дании
Мы будем бороться за инициативу – тренер Дании Просмотров: 72
Больше всего комментируют
31
Порошенко возглавил антирейтинг политиков
10
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
5
Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность
4
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
4
СБУ и Офис генпрокурора не будут трогать Зеленского в вопросе "вагнеровцев"
Голосов: 281
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть