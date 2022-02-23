Российская кровь. Немецкий теннисист обозвал судью идиотом и разбил со злости ракетку

Саша Зверев является одним из сильнейших теннисистов современности. Фото: REUTERS / Thilo Schmuelgen

Немецкому теннисисту российского происхождения Саше Звереву запретили участвовать на турнире в Акапулько из-за неспортивного поведения.

После поражения в матче парного разряда спортсмен не справился с эмоциями и принялся бить ракеткой по вышке, на которой сидел главный судья матча, сообщает The Sun.

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Теннисист участвовал в парном разряде вместе с бразильцем Марсело Мело. Пара проиграла британско-финскому дуэту Ллойд Глэсспул – Гарри Гелиоваара – 2:6, 6:4.

Зверев проиграв решающий тай-брейк пожал руку оппоненту, а подходя к судье, не смог удержаться. Вспышка эмоций досталась ракетке, которую теннисист сломал о судейскую вышку.

"Смотри куда приземлился мяч. Это твоя бл*** линия. Ты идиот", - сказал Зверев судье.



Зверев – третья ракетка мира, финалист US Open и олимпийский чемпион 2020 года. Во втором раунде турнира в Акапулько ему предстояло встретиться со своим соотечественником Петером Гойовчиком. Теперь из-за агрессивного поведения Зверев был исключен из турнира, а Гойовчик вышел в четвертьфинал одиночного разряда без борьбы. Его отец – Александр Зверев, бывший профессиональный теннисный игрок, выступавший за СССР. В 1991 году он вместе с женой Ириной Зверевой и старшим сыном Мишкой переехал в Германию.