России запретили участвовать в чемпионате мира по легкой атлетике

Из -за допинг-скандала Россию снова лишили права участвовать в чемпионате мира по легкой атлетике

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 12 раз, начиная с 2015 года, приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Об этом было объявлено после заседания совета IAAF в Дохе.

"Эта проблема повторяется - действующие спортсмены работают с ранее отстраненными тренерами, что подрывает создание сильной антидопинговой культуры. Преждевременно говорить о том, что принятые РУСАДА меры сработали", - заявил глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен.

Таким образом, российские спортсмены во второй раз подряд не смогут принять участие в чемпионате мира по легкой атлетике.

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ВФЛА ограничена в правах с 2015 года. Спортсменам, не попадали в допинговые скандалы, разрешено участвовать в нейтральном статусе.