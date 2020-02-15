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суббота, 15 февраля 2020 18:28

России вообще не должно быть – шведский биатлонист

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России вообще не должно быть – шведский биатлонист
Самуэльссон не пожал руку Логинову

Победа россиянина Александра Логинова на чемпионате мира по биатлону в спринте может послужить началом нового скандала. Ведь с ноября 2014-го по ноябрь 2016-го он отбывал дисквалификацию за употребление допинга и после возвращения на трассу соперники встретили Логинова очень холодно. Кто-то даже отказывался жать россиянину руку на церемонии награждения.

Сразу по завершении спринта на чемпионате мира в Антхольце стало известно, как олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон жестко прокомментировал победу Александра Логинова. Сообщает Сегодня.

"Вся допинговая система работает плохо. Ни за что не поздравлю Логинова с победой. Мне нечего ему сказать. То, что он здесь выступает, просто формальность. Все это очень грустно для мирового биатлона. У меня нет проблем с тем, что Россия выиграла золото сегодня. У меня проблемы с тем, кто его выиграл. Ты не можешь принимать ЭПО и потом спокойно приезжать и выигрывать. ВАДА дисквалифицировала Россию недавно везде, ее не должно быть тут вообще. А потом они подали апелляцию и спокойно сюда приехали", — сказал Самуэльссон

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Россиянин Логинов выиграл сегодня спринт, опередив французов Фийона-Майе и Фуркада. Ранее он был пойман на допинге. Александр принимал эритропоэтин. В прошлом году всемирная антидопинговая организация запретила России участвовать в чемпионатах мира. Однако россияне подали аппеляцию и приехали на чемпионат мира. Пока ее будут рассматривать, сборная России сможет выступать.

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