Роналду запустил мобильную игру

Роналду запустил игру. Фото: Soccer Laduma

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду запустил собственную игру "Cristiano Ronaldo Soccer Clash". Португалец выложил промо-видео приложения в Instagram.

"Моя новая игра здесь! Теперь вы можете забивать голы, играя со своими друзьями! Бросьте им вызов и расскажите потом, кто победит!" - написал Роналду.

Игра доступна для устройств на системах Android и IOS.

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Роналду перебрался в "Ювентус" из "Реала" за 115 млн евро.