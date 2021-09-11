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суббота, 11 сентября 2021 18:05

Роналду забил дважды в первом матче за "Манчестер Юнайтед"

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Роналду забил дважды в первом матче за &quot;Манчестер Юнайтед&quot;
Роналду забивает, как в лучшие времена. Фото: Reuters

Сегодня, 11 сентября, на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимает "Ньюкасл Юнайтед".

Счёт был открыт в добавленное к первому тайму время. Нападающий "красных дьяволов" Криштиану Роналду забил гол в ворота Фредди Вудмана. Матч с "Ньюкаслом" стал первым для португальца после возвращения в стан "красных дьяволов".

На 62-ой минуте Роналду сделал дубль, поразив ворота во второй раз. Счет матча стал - 2:1.

Матч завершился победой "Юнайтед" - 4:1

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Роналду стал игроком "МЮ" 27 августа, перейдя из туринского "Ювентуса". Криштиану уже выступал за "Манчестер Юнайтед" в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского "Спортинга", в котором начинал карьеру. За "Ювентус" нападающий играл с 2018 года. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский "Реал".

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