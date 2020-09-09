Роналду забил 101 мяч за сборную

Роналду начал выступать за сборную в 2003 году

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым европейцем, который забил уже более ста голов за национальную сборную.

Отметки в сто голов он достиг в матче сборной Португалии в гостях в Швеции в рамках Лиги наций УЕФА. В этот вечер он забил свой сотый и сто первый гол за национальную команду, а его коллектив выиграл 2:0.

Больеш Роналду на уровне сборных забивал только нападающий сборной Ирана Али Даеи - 109 мячей.

Португалец также лучшим снайпером европейских сборных в истории, опережая легендарного венгра Ференца Пушкаша на 17 голов.

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В активе Роналду 15 дублей, 9 хет-триков, 2 покера, а еще 36 раз он забил по одному голу.