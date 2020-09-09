Роналду забил 101 мяч за сборную

 
Ексклюзивы
1/5
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1323
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 675
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 288
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1341
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1629
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 621
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 468
Фото
Все фото
17
4
9
3
3
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Сексуальная и зажигательная: фото молодой футболистки
Сексуальная и зажигательная: фото молодой футболистки
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Шовковский идет на выборы
Шовковский идет на выборы
Видео
Все видео
Роналду забил 101 мяч за сборную
Роналду забил 101 мяч за сборную
Роббен забил первый гол после возвращения в футбол
Роббен забил первый гол после возвращения в футбол
Демьяненко прокомментировал старт сборной Украины в Лиге Наций
Демьяненко прокомментировал старт сборной Украины в Лиге Наций
Италия победила Нидерланды в Лиге наций
Италия победила Нидерланды в Лиге наций
Джокович прокомментировал дисквалификацию на US Open
Джокович прокомментировал дисквалификацию на US Open
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 999
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 621
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9918
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 216
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 сентября 2020
Просмотров: 108
Луческу гратиме у футбол Лобановського
На початку минулого року французький журнал "Франс футбол" склав рейтинг найкращих тренерів в історії футболу. Колишній тренер "Динамо" Валерій ...
среда, 09 сентября 2020 08:48

Роналду забил 101 мяч за сборную

  Комментировать
Роналду забил 101 мяч за сборную
Роналду начал выступать за сборную в 2003 году

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым европейцем, который забил уже более ста голов за национальную сборную.

Отметки в сто голов он достиг в матче сборной Португалии в гостях в Швеции в рамках Лиги наций УЕФА. В этот вечер он забил свой сотый и сто первый гол за национальную команду, а его коллектив выиграл 2:0.

Больеш Роналду на уровне сборных забивал только нападающий сборной Ирана Али Даеи - 109 мячей.

Португалец также лучшим снайпером европейских сборных в истории, опережая легендарного венгра Ференца Пушкаша на 17 голов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гол Роналду признан лучшим в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов

В активе Роналду 15 дублей, 9 хет-триков, 2 покера, а еще 36 раз он забил по одному голу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Роналду забил 101 мяч за сборную». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
сентября

России запретили иметь флот на Черном море

Самое читаемое
&quot;Потому что проститутка&quot;: самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
10
 3 Просмотров: 29106
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда Просмотров: 18289
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
7
 Просмотров: 12573
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
8
 Просмотров: 11898
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
5
 Просмотров: 10296
Спорт
"Милан" решился на покупку Миколенко
"Милан" решился на покупку Миколенко Просмотров: 72
Роббен забил первый гол после возвращения в футбол
Роббен забил первый гол после возвращения в футбол
 Просмотров: 270
Демьяненко прокомментировал старт сборной Украины в Лиге Наций
Демьяненко прокомментировал старт сборной Украины в Лиге Наций
 Просмотров: 522
"Правление маленькой дивы Ломаченко подходит к концу" - Лопес
"Правление маленькой дивы Ломаченко подходит к концу" - Лопес Просмотров: 774
УЕФА потерял сотни миллионов евро из-за изменения формата Лиги чемпионов
УЕФА потерял сотни миллионов евро из-за изменения формата Лиги чемпионов Просмотров: 144
Больше всего комментируют
6
Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе
5
Показали рейтинг партий перед выборами
3
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
3
Избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха: состояние тяжелое
1
Самую дорогую овцу продали почти за полмиллиона долларов
Голосов: 1039
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua