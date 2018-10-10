Роналду выдвинули новые обвинения в изнасиловании

В скандале Роналду с изнасилованием появились новые жертвы. Фото: The National

Португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду обвинили в насилии еще 2 женщины. Об этом передает The Sun со ссылкой на адвоката Лесли Стовалла, представляющего интересы американки Кэтрин Майорги.

По информации издания, одна из женщин заявила, что была "ранена" Роналду, а другая заключила соглашение о неразглашении с футболистом, как и Майорга.

7 октября Стовалл рассказал, что к нему обратилась женщина, заявившая, что Роналду изнасиловал ее. По словам адвоката, она передаст информацию о насильственных действиях со стороны футболиста в полицию Лас-Вегаса.

Майорга первой публично выступила с обвинениями в изнасиловании в адрес Роналду. По словам американки, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Женщина утверждала, что спортсмен выплатил ей за молчание $375 тысяч.

Нападающий отрицает обвинения и намерен судиться с американкой.

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На фоне разбирательств с Майоргой Роналду пропустит ближайшие матчи сборной Португалии.