Роналду впервые не забил со времен возвращения в "Манчестер Юнайтед"

Бруну Фернандеш не забил второй пенальти со времен пребывания в Манчестере. Фото: Reuters

На стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере в рамках 6-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал "Астон Виллу". Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Счёт матча был открыт в конце второго тайма. На 88-й минуте встречи защитник "Астон Виллы" Кортни Хос забил гол с передачи Дугласа Луиса.

В добавленное ко второму тайму время арбитр Майк Дин назначил пенальти в ворота "Астон Виллы", но Бруну Фернандеш не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

Криштиану Роналду впервые не забил со времен возвращения в Манчестер.

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В седьмом туре английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" примет дома "Эвертон", а "Астон Вилла" сыграет на выезде с "Тоттенхэм Хотспур". Первая встреча состоится 2 октября, вторая — 3 октября