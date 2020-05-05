Криштиану Роналду защищает цвета "Ювентуса" с лета 2018 года. Фото: Reuters

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся в Италию.

35-летний нападающий, в марте полетел домой на Мадейру и тренировался там во время приостановления Серии А через коронавируса, пишет "Трибуна"

Роналду проведет четырнадцать дней в самоизоляции дома, прежде чем сможет тренироваться на базе вместе с командой.

В ближайшие дни в расположение "Юве" должны прибыть и другие легионеры - Гонсало Игуаин, Дуглас Коста, Алекс Сандро, Даниил, Войчех Шченсны, Адриен рабьей, Сами Хедира, Маттейс где Лигт и Матюиди.

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С 4 мая в Италии разрешено возобновить индивидуальные тренировки, с 18-го - командные. Серию А было приостановлено в середине марта из-за пандемии коронавируса.