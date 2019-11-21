Роналду тайно женился - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 387
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 567
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
5 Просмотров: 3555
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1701
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2097
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1728
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1188
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11547
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
4 Просмотров: 1539
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1125
Фото
Все фото
11
11
17
14
3
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Видео
Все видео
Маурисио Почеттино погубил карьеру фермера
Маурисио Почеттино погубил карьеру фермера
Стал известен первый соперник Украины на Евро-2020
Стал известен первый соперник Украины на Евро-2020
Игрок "Зари" забил гол в спарринге невероятным ударом с середины поля
Игрок "Зари" забил гол в спарринге невероятным ударом с середины поля
Звезда ПСЖ и сборной Уругвая хотел побить Месси
Звезда ПСЖ и сборной Уругвая хотел побить Месси
Италия повторила рекорд результативности, забив 9 мячей Армении
Италия повторила рекорд результативности, забив 9 мячей Армении
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
5 Просмотров: 3555
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1701
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2097
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1170
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1161
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
2 Просмотров: 1107
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
четверг, 21 ноября 2019 12:08

Роналду тайно женился - СМИ

  Комментировать
Роналду тайно женился - СМИ
Пара встречалась с 2016 года. Фото: hochu.ua

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии, один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду в тайне от всех сыграл свадьбу.

По информации итальянского издания, свадьба состоялась в Марокко, которое 35-летний нападающий часто посещает. Фотографов не было.

Как отмечает журнал, секретность мероприятия объясняется тем, что Джорджина, теперь уже жена футболиста, плохо ладит с его матерью Долорес Авейру.

Джорджина и Роналду встречаются с 2016 года. В 2017-м она родила футболисту дочь - Алану Мартину.

Криштиану Роналду выразил уверенность в том, что сможет стать самым результативным игроком в составе национальных сборных.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Роналду тайно женился - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
ноября

Украинские военные пересекли границу

Порабощенные Москвой объединились в блок

В плен попал правитель с семьей

Студенты вышли против президента - 6 лет назад началась Революция достоинства

Самое читаемое
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
6
 Просмотров: 19800
15-летняя школьница хотела прыгнуть с крыши в прямом эфире: жуткое видео
15-летняя школьница хотела прыгнуть с крыши в прямом эфире: жуткое видео
 Просмотров: 10116
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
3
 Просмотров: 9288
Прекратили выплату больничных и декретных: причины
Прекратили выплату больничных и декретных: причины Просмотров: 8973
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского 7 Просмотров: 7272
Спорт
Стало известно, сколько Моуриньйо будет получать в "Тоттенгэме"
Стало известно, сколько Моуриньйо будет получать в "Тоттенгэме" Просмотров: 63
Бывший звездный тренер украинской команды ел корм для кошек
Бывший звездный тренер украинской команды ел корм для кошек Просмотров: 171
Стало известно, какую дисквалификацию получил Тайсон за неприличный жест в сторону болельщиков Динамо"
Стало известно, какую дисквалификацию получил Тайсон за неприличный жест в сторону болельщиков Динамо" Просмотров: 207
Ястремская объявила о начале сотрудничества с именитым тренером
Ястремская объявила о начале сотрудничества с именитым тренером Просмотров: 54
"Украина нас терпеть чисто по-человечески не может" - бывший игрок "Спартака"
"Украина нас терпеть чисто по-человечески не может" - бывший игрок "Спартака" 1 Просмотров: 702
Больше всего комментируют
8
"Эпоха договорняков кончилась" смешнее всех остальных шуток "- соцсети реагируют на батл Зеленского и Тимошенко
7
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского
5
"Пришло время исправлять ошибки" - Сивохо призвал извиниться перед жителями Донбасса
5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
5
Зеленский впервые отреагировал на пророссийские заявления Коломойского
Голосов: 1085
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua