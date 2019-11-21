Роналду тайно женился - СМИ

Пара встречалась с 2016 года. Фото: hochu.ua

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии, один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду в тайне от всех сыграл свадьбу.

По информации итальянского издания, свадьба состоялась в Марокко, которое 35-летний нападающий часто посещает. Фотографов не было.

Как отмечает журнал, секретность мероприятия объясняется тем, что Джорджина, теперь уже жена футболиста, плохо ладит с его матерью Долорес Авейру.

Джорджина и Роналду встречаются с 2016 года. В 2017-м она родила футболисту дочь - Алану Мартину.

Криштиану Роналду выразил уверенность в том, что сможет стать самым результативным игроком в составе национальных сборных.