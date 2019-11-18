Роналду планирует побить мировой рекорд

Роналду до рекорда осталось забить 11 мячей. Фото: рейтер

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выразил уверенность в том, что сможет стать самым результативным игроком в составе национальных сборных.

"Все рекорды должны быть побиты, и этот рекорд я также побью", - цитирует Роналду BBC.

Лучшим бомбардиром в истории футбола среди национальных сборных иранский форвард Али Даеи. Он сумел отличиться в воротах соперника 109 раз, сыграв в 149 матчах. Роналду в 164 поединках забил 99 голов. Португальцу, чтобы побить рекорд, необходимо нанести еще 11 результативных выстрелов, сообщает "Футбол 24"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стал известен первый соперник сборной Украины на Евро-2020

Сборная Португалии гарантировала себе путевку на Евро-2020, выйдя из группы В со второго места. Жеребьевка группового этапа финального турнира чемпионата Европы состоится 30 ноября.