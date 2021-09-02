Роналду стал мировым рекордсменом

Форвард сборной Португалии 36-летний Криштиану Роналду установил мировой рекорд по количеству голов за сборную.

Роналду сделал дубль в ворота Ирландии в матче отбора на Кубок мира. Португальцы победили-2:1.

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Эти голы стали для Роналду 110-м и 111-м в футболке португальской команды. До этого матча португалец делил рекорд по экс-форвардом сборной Ирана Али Даеи, у которого 109 мячей в активе.

На Евро-2020/21 Криштиану установил рекорд по количеству голов на чемпионатах Европы и Кубка, а также стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы, обойдя в таблице голеадоров француза Мишеля Платини.

В августе португалец оставил "Ювентус" и вернулся в Манчестер Юнайтед. Также Криштиану имеет опыт выступлений за "Спортинг" и "Реал".

Португалия с десятью очками лидирует в группе "A". 4 сентября команда Роналду проведет товарищеский матч с Катаром.