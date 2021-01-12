Роналду стал лучшим бомбардиром национальных чемпионатов в XXI в.

Криштиану Роналду выступает в Серии А уже третий сезон. Фото: REUTERS

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии 35-летний Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром мировых лиг в XXI в.

Португалец с 2001-го по 2020 год забил 462 мяча, сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики - IFFHS.

Капитан "Барселоны" Лионель Месси идет 2-й, у него 451 гол. 3-й - форвард "Милана" Златан Ибрагимович, забивший 379 мячей в XXI в.

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес на 4-м месте с 332 мячами. Лидер "Баварии" Роберт Левандовски только на 7-м месте из 285 забитыми голами.

В список включены футболисты, которые смогли преодолеть отметку в 200 голов в карьере. Их всего 58.

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Криштиану Роналду выступал за "Спортинг", "МЮ", "Реал" и с 2018 года играет за "Ювентус".