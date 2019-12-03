"Роналду сидел в машине, ожидая своей награды" - итальянские СМИ

Криштиану Роналду стал лучшим игроком прошлого сезона чемпионата Италии. Фото: рейтер

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду решил не тратить слишком много времени на церемонию "Gran Gala", которая определяла лучших игроков по итогам Серии А 2018/19.

"Невероятно! Криштиану Роналду ждал в своей машине до того момента, когда ему вручат награду лучшего игрока сезона.

Потом, когда пришло время, он наконец-то выходит, чтобы войти в театр, а в этот момент его охранники светили фонариками в камеры! "- написал журналист Танкреди Палмере в своем Twitter, пишет" Футбол 24 "

Роналду проигнорировал церемонию награждения "Золотого мяча-2019" (она также происходила 2 декабря), на которой победу одержал Лионель Месси, а португалец удовлетворился третьим местом.

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Криштиану Роналду в прошлом сезоне выиграл чемпионат Италии в составе "Ювентуса". За это время провел 31 матч, в которых забил 21 мяч.