Роналду рассказал о своей мечте

Криштиану Роналду выступает в Серии А уже третий сезон. Фото: REUTERS

Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии 35-летний Криштиану Роналду хочет выиграть Кубок мира по своей национальной команде.

Роналду выиграл чемпионаты Англии, Испании и Италии, в активе победу на Евро-2016, а вот Кубка мира не хватает в его коллекции.

"С 2016-м мы выиграли чемпионат Европы, а сейчас хотим победить на Кубке мира. Все возможно, но также нужно оставаться реалистом.

Я выигрывал трофеи с каждым клубом, за который выступал. Но победа на Кубке мира - это мечта", - отметил Роналду в комментарии Associated Press.

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Криштиану Роналду с лета 2018 года выступает за "Ювентус". До этого играл за "Реал", "МЮ" и "Спортинга".