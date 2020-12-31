Роналду рассказал, как долго планирует продолжать карьеру

Криштиану Роналду выступает в Серии А уже третий сезон. Фото: REUTERS

Форвард сборной Португалии и "Ювентуса" 35-летний Криштиану Роналду не планирует завершить карьеру.

Звездный португалец хочет играть на профессиональном уровне еще не один сезон.

"Я все еще хорошо себя чувствую, сейчас хороший момент в моей жизни. Надеюсь сыграть еще много сезонов, но кто знает, что будет дальше.

Если у тебя есть мотивация, возраст не имеет значения. Сейчас Криштиану в порядке. Когда я говорю с молодыми ребятами, я всегда советую им наслаждаться моментом, потому что никогда не знаешь заранее, что случится завтра, что может произойти у тебя в семейной жизни.

Я вижу яркое будущее впереди, и я этому рад ", - сказал Роналду в комментарии The Associated Press.

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В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел 10 матчей в Серии А и забил 12 мячей. Контракт игрока с "Ювентусом" действует до лета 2022-го года.