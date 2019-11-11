Роналду покинул стадион во время матча против "Милана"

Роналду не понравилась, что его изменили во втором матче подряд. Фото: рейтер

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду покинул стадион "Альянц Стэдиум", не дожидаясь финального свистка в матче 12-го тура серии А с "Миланом". Об этом сообщает "Футбол 24"

Главный тренер туринцев Маурицио Сарри на 55-й минуте заменил звездного португальца, который сразу пошел в раздевалку. Вместо него на поле появился форвард Дибала, который забил победный гол.

Позже 34-летний игрок уехал со стадиона, когда до финального свистка оставалось еще три минуты. В предыдущей игре против "Локомотива" Сарри тоже заменил Роналду на Дибалу, только в конце игры.

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В нынешнем сезоне Роналду провел за Ювентус 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.