Роналду побил рекорд Шевченко

В 34 туре итальянской Серии А "Ювентус" дома победил "Лацио" - 2: 1.

В первом тайме была равная игра. "Лацио" удавалось грамотно сдерживать все атакувальны потуги хозяев поля.

Развязка матча произошла в начале второго тайма. Криштиану Роналду реализовал пенальти за игру соперника рукой в ​​штрафной, а позже забил с игры в пустые ворота после контратаки.

Ближе к концу матча "Лацио" смог отыграть один гол, но на большее подопечных Симоне Индзаги просто не хватило.

Для звездного португальца эти голы стали 50 и51 в 61 матче в итальянском чемпионате.

Роналду стал самым быстрым игроком, кому покорилась отметка в 50+ голов в Серии А, минимум с сезона-1994/95. Для этого ему нужен был 61 матч. Предыдущий рекордсмен Андрей Шевченко свой 50 гол забил в 68 матче.

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После этой победы "Ювентус" набрал 80 очков и на 8 пунктов опережает "Интера" и на 9, чем в "Аталанты". "Лацио" скатился уже на 4 место.