Роналду остановил автобус сборной Португалии, чтобы обнять больного мальчика

Криштиану Роналду показал, что ему не безразлична чужая беда. Фото: Reuters

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в очередной раз продемонстрировал свою человечность и уважение к фанатам.

На этот раз Криштиану откликнулся на просьбу одного из своих маленьких фанатов.

Игроки сборной Португалии после тренировки ехали в отель на автобусе. Роналду из окна заметил 11-летнего мальчика с плакатом: "Cristiano Ronaldo dame un abrazo" (Криштиану Роналду, обними меня).

Главная звезда команды попросил водителя остановиться, пригласил мальчика в салон и сделал с ним фотографию. 11-летнего болельщика зовут Эдуардо, он борется с лейкемией.

¡ENORME GESTO DE CR7! Cristiano Ronaldo hizo parar el micro de Portugal al ver a este niño y lo hizo subir para sacarse una foto con él. pic.twitter.com/xmoWz92FyM — SportsCenter (@SC_ESPN) 8 июня 2019 г.

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Криштиану Роналду в этом сезоне стал чемпионом в составе "Ювентуса" сыграв за "Старую сеньору" 31 матч, в которых забил 21 гол.