Роналду не собирается пропускать матч против "Динамо"

Роналду забил 132 мяча в Лиге чемпионов. Фото Рейтер

Португальский лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду обязательно хочет сыграть в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против "Динамо" в среду, сообщает La Repubblica.

Несмотря на то, что "Ювентус" уже квалифицировался в плей-офф турнира, Роналду стремится провести как можно больше матчей, чтобы иметь возможность по максимуму пополнить свой голевой баланс, который ныне равен 132 забитым мячам.

Португалец хочет войти в историю Лиги чемпионов, как ее лучший бомбардир, и для этого хочет иметь максимальную фору над Лионелем Месси, в активе которого ныне 118 голов в турнире.

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Предыдущий матч "Ювентуса" против "Беневенто", который состоялся в рамках розыгрыша чемпионата Италии и завершился ничьей 1:1, Роналду пропускал.