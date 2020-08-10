Роналду хочет перебраться в ПСЖ

Форвард итальянского "Ювентуса" 35-летний Криштиану Роналду задумался над тем, чтобы покинуть итальянский клуб после досрочного вылета из Лиги чемпионов.
Недовольный еврокубковыми провалами своей команды португалец уже попросил своего агента Жорже Мендеша изучить варианты с продолжением карьеры в другом месте, сообщает Footmercato,
За 2 года в "Ювентусе" Роналду так и не смог приблизиться к выигрышу Лиги чемпионов. Туринская команда 2 года подряд останавливается на стадии 1/4 финала.
Мендеш порекомендовал Роналду вариант с ПСЖ. Агент Роналду уже общался по поводу возможного трансфера Роналду со спортивным директором парижан Леонардо.
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В прошлом сезоне Криштиану Роналду провел за "Ювентус" 46 матчей во всех турнирах, в которых отметился 37 голами и 7 ассистами. Его контракт с клубом действует еще 2 сезона.
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