Роналду хочет перебраться в ПСЖ

Роналду выступает за "Ювентус" два сезона. Фото: EUTERS

Форвард итальянского "Ювентуса" 35-летний Криштиану Роналду задумался над тем, чтобы покинуть итальянский клуб после досрочного вылета из Лиги чемпионов.

Недовольный еврокубковыми провалами своей команды португалец уже попросил своего агента Жорже Мендеша изучить варианты с продолжением карьеры в другом месте, сообщает Footmercato,

За 2 года в "Ювентусе" Роналду так и не смог приблизиться к выигрышу Лиги чемпионов. Туринская команда 2 года подряд останавливается на стадии 1/4 финала.

Мендеш порекомендовал Роналду вариант с ПСЖ. Агент Роналду уже общался по поводу возможного трансфера Роналду со спортивным директором парижан Леонардо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду остался без Лиги чемпионов

В прошлом сезоне Криштиану Роналду провел за "Ювентус" 46 матчей во всех турнирах, в которых отметился 37 голами и 7 ассистами. Его контракт с клубом действует еще 2 сезона.