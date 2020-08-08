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Роналду остался без Лиги чемпионов

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Роналду остался без Лиги чемпионов
Дубль Криштиану Роналду не помог "Ювентусу" пройти "Лион". Фото: Reuters

Туринский "Ювентус" не смог пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов уступив по сумме двух матчей французскому "Лиону".

В первой игре подопечные Маурицио Сарри потерпели минимальное поражение -1:0. Важно было в домашней игре не пропустить, чтобы не усложнять себе задачу и не забивать трижды.

С начала игры все пошли не по плану "Ювентуса". Хозяева пытались позиционно атаковать, но остроты у ворот "Лиона" не было. Напротив, гости раз за разом выбегали в быстрые атаки. Уссем Ауар сначала проверил бдительность Войцеха Щесны, а через несколько минут заработал пенальти, который реализовал Менфис Депай. Теперь задача перед "Юве" серьезно осложнялось.

Подопечные Сарри набросились на ворота соперника с желанием отыграться еще в первом тайме, но это все мало впечатление хаотичности. "Ювентус" физически не выдерживал высокого темпа и играл скорее вспышками.

В конце первого тайма арбитр назначил спорный пенальти в ворота "Лиона", яки без проблем реализовал Криштиану Роналду. Подарив таким образом "Ювентусу" надежду на выход в следующий раунд. Во второй половине игры оставалось забить еще два мяча, чтобы пройти дальше.

"Ювентус" физически не выдерживал высокого темпа и играл скорее вспышками.

Но во втором тайме "Ювентус" владел инициативой без моментов. Роналду подарил надежду дальним ударом, но нужно было забивать еще один мяч. "Ювентус" жму надеясь на мастерство своих игроков, или на ошибку соперника. Но, как ни странно, оборона "Лиона" сыграла довольно спокойно. Под конец игры "Юве" сбился на бездумную нашествие - закидывая мяч в штрафную соперника, но это не имело никаких результатов. Роналду мог стать героем поединка, но не смог перебросить стенку с выгодной позиции.

"Ювентус" еще на сезон прощается с мерой о победе в Лиге чемпионов. Роналду прощается на сезон с мечтой выиграть самый престижный клубный трофей с третьей командой.

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Начиная с 1/4 финала Лиги чемпионов команды соберутся в Португалии, где проведут турнир 8 команд, которые определят победителя Лиги чемпионов.

Автор: Сергей Тищенко
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