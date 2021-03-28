Роналду бросил капитанскую повязку после скандальной ничьей с Сербией

Роналду хочет стать рекордсменом по количеству мячей за сборную. Фото: Reuters

В матче 2-го тура отборочного турнира Кубка мира 2022 года сборная Сербии сыграла вничью со сборной Португалии. Встреча проходила на стадионе "Райко Митич — Црвена Звезда" в Белграде и завершилась со счётом 2:2.

На 11-й минуте счёт открыл нападающий сборной Португалии Диогу Жота, ему ассистировал хавбек Бернарду Силва. На 36-й минуте Жота оформил дубль. В начале второго тайма нападающий сборной Сербии Александр Митрович забил головой после навеса Неманьи Радоньича. На 60-й минуте сербы сравняли счёт — гол забил полузащитник Филип Костич, ассист на счету Радоньича.

На 3-й добавленной ко второму тайму минуте Роналду пробил из пределов штрафной, один из защитников сборной Сербии ногой чудом вытащил мяч с ленточки. Португальские футболисты сигнализировали судье, что мяч пересёк линию ворот, однако рефери гол не засчитал. За возмущение решением арбитра Роналду получил жёлтую карточку. После этого португальский форвард бросил капитанскую повязку на поле.

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Сборная Сербии в двух матчах набрала четыре очка и занимает первое место в турнирной таблице группы А. Португалия (4) — на втором месте. В отборе к Евро-2020 обе сборные были соперниками Украины.