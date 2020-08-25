Роналдиньо почти полгода провел в Парагвае. Фото: REUTERS

Легендарный игрок сборной Бразилии и каталонской "Барселоны" 40-летний Роналдиньо вышел на свободу.

Бразилец вместе с братом Роберто де Ассисом провел в заключении 171 день в Парагвае, сообщает ESPN

Они въехали в страну по поддельным паспортам. Сначала бывший футболист с братом сидели в тюрьме, а потом суд отправили их под домашний арест в отель Парагвая.

В конце концов суд постановил оштрафовать Роналдиньо на $90 тыс., а его брата на $110 тыс. и выпустить на свободу.

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Роналдиньо выступал за ПСЖ, "Барселону", "Милан", "Флайменго", "Атлетико" Паранаэнсе. В составе форварда 97 матчей за сборную Бразилии.