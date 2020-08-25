Тренера "Интера" Конте обманули на €30 млн

Главного тренера "Интера" Антонио Конте обманули на €30 млн.
Итальянский специалист доверил свои финансы некоему Массимо Бочиккьо, когда еще два года назад работал в "Челси", сообщает La Repubblica.
Конте инвестировал €30,6 млн и должен был получить дивиденды до 30 июня. В итоге денег он не получил. Из-за сложившейся ситуации начато уголовное производство.
После неудачи в Серии А и еврокубках ("Интер" не вышел из группы в Лиге чемпионов и проиграл финал Лиги Европы) руководители клуба задумались о смене тренера.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Банега провоцировал Конте на драку, вспоминая его проблемы с волосами
Антонио Конте работал с "Ювентусом", сборной Италии, "Челси" и "Интером".
×
Комментарии