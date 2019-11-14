Рональдиньо объявил о возвращении в "Барселону"

Рональдиньо играл за "Барселону" 5 сезонов. Фото: рейтер

Когда-то известный бразильский форвард "Барселоны" Роналдиньо объявил о возвращении в каталонский клуб.

"Я снова дома. Благодарен Богу за преданность и уважение. Здесь всегда невероятная энергия. Встретился с президентом. Скоро мы объявим новости", - написал спортсмен в Instagram сообщает "Обозреватель".

Пока непонятно, какую должность в клубе занимать легендарный футболист.

Роналдиньо в своей карьере провел за "Барселону" 207 матчей, в которых отметился 94 голами и 71 результативной передачей.

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В 2005 году Роналдиньо стал обладателем "Золотого мяча". Также он является чемпионом мира 2002 года в составе сборной Бразилии.